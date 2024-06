Contracultura japonesa inspira mostra de fotografias de moda

As tendências da moda de rua japonesa, em um painel que vai dos anos 1950 até os dias de hoje, são tema da exposição fotográfica Sutorito Fashion, em cartaz na Japan House, na Avenida Paulista.

As fotos, escolhidas com curadoria de Souta Yamaguchi, mostram como a juventude incorpora as tendências internacionais "em looks cotidianos, gerando uma identidade muito particular, criativa e inovadora", como explica Natasha Barzaghi Geenena, diretora cultural da Japan House. "A exposição tem como foco o cotidiano e como as mudanças culturais afetaram a moda de rua dos jovens", diz ela.

Além das influências recebidas de outros países, as fotos evidenciam também a disseminação da contracultura japonesa - a exposição mostra como, desde 1950, na reconstrução do país após a Segunda Guerra, o universo da moda gerou respostas da juventude tanto quanto no cinema como na música.

Sutorito Fashion

Japan House. Av. Paulista, 52.

3ª a 6ª, 10h/18h; sábados,

domingos e feriados, 10h/19h.

Gratuito. Até 20/10

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.