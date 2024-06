Luana Piovani lamenta saudade que sente dos filhos

O coração de mãe fica apertado com a distância! Na manhã desta quinta-feira, dia 27, Luana Piovani usou as redes sociais para lamentar a saudade que sente dos filhos Dom, Bem e Liz. O trio está passando as férias escolares no Brasil com o pai, Pedro Scooby, e a atriz está sofrendo com a falta que os herdeiros fazem.

Em uma publicação no Instagram, a famosa compartilhou uma citação de Caio Fernando Abreu, que dizia:

O médico perguntou: O que sentes? E eu respondi: Sinto lonjuras, doutor. Sofro de distâncias.

Na legenda, Luana deixou uma mensagem refletindo sobre a distância das crianças.

Quem inventou a distância não conhecia a saudade.