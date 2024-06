Tony Ramos retorna ao set de gravação após passar por cirurgias na cabeça

Ele está de volta! Depois de passar por duas cirurgias na cabeça, Tony Ramos retornou para os sets de filmagem na última quarta-feira, dia 26. O ator esteve nos estúdios da TV Globo para gravar sua última diária do filme A Lista, no qual divide a tela com a grande Lilia Cabral.

Em entrevista para a assessoria de imprensa da emissora, Tony falou sobre os fortes sentimentos do dia:

- É uma grande oportunidade estar de volta, um recomeço. O filme está praticamente pronto, mas faltava essa sequência de quatro páginas minhas para serem inseridas na edição. Eu estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso. Fui recebido no set com uma corrente de amor e afeto. A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado. Isso mostra que existe muito afeto e respeito entre nós. Estou feliz de estar de volta e pronto para outros trabalhos.

Tony, de 75 anos de idade, passou oito dias internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele precisou fazer dois procedimentos cirúrgicos na cabeça para drenar um hematoma subdural.

Por sua vez, o diretor José Alvarenga Jr. também se mostrou muito feliz com a volta do amigo:

- É muito emocionante ter o Tony de volta ao set. Ele é um profissional extraordinário, dedicado e que tinha deixado um personagem com seu rumo ainda indefinido. Então, agora a gente fecha essa história. A gente já tinha boa parte das cenas dele filmadas, mas ainda faltava um pouquinho. Então o Tony trouxe para a gente essa entrega final, o filme finalmente pode chegar ao público. Além disso, estávamos com saudade desse profissional tão divertido, competente, criativo, tão amável no set. A volta do Tony, para nós, é como um sol que saiu de trás das nuvens.