Alto risco

A recente tragédia ocorrida em Santo André, onde passageira de mototáxi de aplicativo perdeu a vida após acidente provocado pela invasão da faixa exclusiva de ônibus, expõe realidade preocupante: a desregulamentação do serviço nas sete cidades do Grande ABC. A crescente demanda por agilidade e praticidade tem levado muitos usuários a optarem por esse meio de transporte, mas a falta de regulamentação coloca em risco a segurança dos passageiros. É imperativo que as autoridades olhem com mais rigor para a situação e implementem medidas para regulamentar e fiscalizar o transporte feito por meio de motociclistas ligados às gigantes da tecnologia, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

As big techs, por sua vez, têm responsabilidade direta na questão. A falta de controle rigoroso sobre a atuação dos parceiros é fator crítico que contribui para a insegurança dos passageiros. Diferentemente dos serviços regulamentados, os mototáxistas de aplicativo não são submetidos a exigências básicas de capacitação e responsabilidade. Não há garantias de que tais profissionais tenham passado por treinamentos adequados, estejam aptos a seguir normas de trânsito específicas, ou que as motos utilizadas sejam periodicamente inspecionadas para garantir seu bom estado. Essa ausência de critérios e fiscalização por parte das empresas resulta em prestação de serviço precária e perigosa.

Portanto, a intervenção das autoridades é urgente e necessária. O ordenamento do serviço deve ser acompanhado de normas claras e rígidas, incluindo a obrigatoriedade de cursos de capacitação para os mototáxistas, inspeções regulares dos veículos, e a criação de sistema de avaliação e penalização para aqueles que desrespeitarem as regras de trânsito. Somente com a implementação de normas rigorosas e a responsabilidade compartilhada entre empresas de aplicativos e poder público será possível oferecer serviço seguro e eficiente à população. A vida dos usuários não pode continuar sendo colocada em risco – alto risco – pela negligência e pela falta de regulamentação adequada.