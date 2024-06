Palavra do Leitor - 27 de junho de 2024

Selic

‘BC resiste à pressão e mantém taxa Selic’ (Economia, dia 20). Que todos queremos juros mais baixos, não há dúvida. Agora, entendo que o Banco Central, tanto atacado pelo L, está correto em manter momentaneamente a taxa Selic em 10,5% ao ano, pois o déficit público não para de crescer acarretando encarecimento na captação de recursos no mercado. Ele não se conforma com a independência do BC, conquistada a duras penas, porque assim não pode colocar marionetes lá para condução da política monetária do País. O presidente vocifera de tudo quanto é lado contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porém, os outros oito diretores, incluindo quatro indicados pelo L, também votaram a favor da manutenção da taxa Selic neste patamar. Foram nove votos a favor e nenhum contrário. Unanimidade. Será que não é o governo gastador o grande culpado pela alta taxa de juros? Vejamos: déficit público crescente dia após dia; dólar nas nuvens; incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do País e um Estado inchado e ineficiente. Como sabemos, isso pesa muito na decisão do BC, que, com responsabilidade, não baixou a taxa Selic, conforme gostaria L.

Mauri Fontes

Santo André

Drogas – 1

‘STF descriminaliza porte de maconha para uso pessoal’ (Setecidades, ontem). Quando meus filhos estavam na pré-adolescência, nossa maior preocupação sempre foi manter diálogo aberto alertando sobre a oferta que rondava essa idade para consumo da maconha, que sempre foi a porta de entrada para drogas mais viciantes. Alertávamos que se a polícia os pegasse, com um mínimo que fosse, poderiam ser presos, autuados etc e, podem crer, funcionou. Portanto, ver hoje ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) apoiarem a descriminalização da maconha, mostra que pouco conhecem sobre a adolescência e seus reais perigos, que, com certeza, irá impactar todo o futuro do País. Fora as complicações mentais irreversíveis alertadas por médicos proeminentes, portanto descriminaliza-la abrirá portas que deveriam estar fechadas. Esperávamos mais responsabilidade de nossa Suprema Corte!

Beatriz Campos

Capital

Drogas – 2

Não sei se descriminalizar as drogas é o caminho, mas sei que aumentar a repressão também não resolve nada.

Miguel de Cervantes Araújo

Santo André

‘Fake news’

“Mendonça alerta para perigo de censura ao citar ‘fake news’” (Política, ontem). Referente às fake news muito em moda atualmente, o ministro do STF André Mendonça disse que é preciso respeitar a opinião do cidadão. Isso é uma verdade incontestável para todos, só que ele não deixa claro qual é a pena a ser cumprida para os irresponsáveis que as espalham! As duas coisas precisam andar juntas, não é ministro?

Alencar Marcon

Santo André