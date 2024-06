Gamescom Latam começa nesta quarta-feira; Sabesp reserva prêmios

O maior evento de games do mundo chega ao Brasil nesta quarta-feira (26) com palestras, cosplays, jogos de tabuleiro, lançamentos, inovações e campeonatos de eSports. Fusão da Gamescom, maior evento de games do mundo, com o BIG Festival, maior festival de games da América Latina, a Gamescom Latam 2024 vai até domingo (30) no São Paulo Expo. A Sabesp é uma das patrocinadoras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com ações para promover a sustentabilidade e premiar jogos com impacto social.

No domingo (30), último dia do evento, a companhia realizará a entrega do prêmio "BIG Impact: Categoria Questões Sociais" para o melhor jogo com conteúdo voltado para a melhoria da sociedade. A premiação reconhece o potencial dos games como ferramenta de conscientização e transformação social. A Sabesp estará presente no estande da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em um espaço onde os visitantes poderão conhecer dois jogos com temática da sustentabilidade.

Em "Terra Nil", o jogador é desafiado a reconstruir um ecossistema devastado. Transformando uma terra árida em um paraíso ecológico com diferentes tipos de flora e fauna, o game promove a conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Já o "Beecarbonize" é um jogo de estratégia de cartas que coloca os jogadores frente a frente com o desafio das mudanças climáticas. Através de ações como a geração de energia limpa e o combate à poluição, os jogadores precisam encontrar soluções para reduzir o impacto ambiental e garantir um futuro mais sustentável.

Como parte de suas ações de inclusão social, a companhia disponibiliza ingressos para a ONG AbleGamers Brasil. A instituição, sem fins lucrativos, atua criando oportunidades que viabilizem a diversão de pessoas com paralisia cerebral, por meio de jogos eletrônicos, combatendo o isolamento social e melhorando a qualidade de vida delas. Os ingressos oferecidos pela Sabesp são válidos para os quatro dias do evento.