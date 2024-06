Rodrigo Sant'Anna fala sobre representatividade no filme Tô de Graça: - Algo muito forte, muito potente

Tô de Graça saiu das telinhas da televisão e vai para as telonas do cinema no dia 27 de junho. A famosa série do Multishow ganhou um filme que contará com Graça e toda sua família indo viajar para Búzios após a mãe ganhar uma indenização inesperada. No filme, os personagens enfrentam diversas situações desastrosas e engraçadas, além de trazerem uma representação da família brasileira. Visto isso, os atores Rodrigo Sant'Anna e Isabelle Marques, e o diretor César Rodrigues, falaram em entrevista um pouco sobre os desafios da produção:

- O desafio foi deixá-los fazendo a peça. Aquilo que você vê na televisão, que o público já reconhece. Fazer uma tradução, uma transposição, mas que tivesse o DNA, que é a espontaneidade, a comunicação entre eles [?] Acho que esse é o grande desafio, quando a gente se propõe a fazer uma transposição dessa: fazer com que eles mesmo estejam em uma rua com sol, calor, chuva? eles mantivessem o humor e a alegria.

Os personagens Briti Sprite e Dona Graça são interpretados por anos pelos atores. Isabelle, que dá vida à filha do meio da família, falou um pouco sobre a importância da Briti em sua vida:

- A Briti vai marcar a minha vida para sempre. A gente estava falando sobre isso anteriormente e eu acho que qualquer coisa que eu fizer eu serei em algum momento Briti. Eu estou fazendo outro personagem, aí de repente eu escuto: Briti, fala tamaruco. Aí eu falo: Agora não dá, eu estou em outro personagem, depois eu falo. Então é isso, eu sou uma atriz antes da Briti e uma atriz pós Briti, sabe? Sem dúvida alguma um personagem que marcou muito minha vida e minha carreira, e que eu amo fazer e que o público gosta muito, se identifica e tem muito afeto por ela.

Rodrigo também fala sobre Graça e abre o coração ao relembrar as mulheres que o criaram:

- Eu fico feliz de homenagear as minhas mulheres na graça, mulheres que passaram pela minha vida e que me educaram, formaram quem eu sou hoje. Eu fui criado por duas mulheres, minha madrinha e minha mãe, e minha avó ali de longe, então eu acho que eu consegui traduzir um pouco dessas mães na Graça. É algo que me deixa muito feliz.

Além disso, o ator ressalta que o filme foi criado e pensado para ser de forma leve e engraçada:

- Nesse filme, a gente queria contemplar toda a galera que já assiste à série, mas a gente queria que tivesse uma história clássica, do herói, da heroína ali, toda essa trajetória. Então a gente ficou pensando em como poderíamos trazer isso de uma forma leve, descontraída e engraçada, com uma mensagem. Eu não escrevi o roteiro sozinho, escrevi com Junior Figueredo e Sabrina Garcia.

No entanto, eles também tinham o intuito de representar e trazer a família brasileira no enredo, além de transmitir que tudo é possível com um pouco de persistência:

- Acho que a representação do personagem da Briti se formando na escola, que era algo muito forte, muito potente no final. Fica uma mensagem que independente das dificuldades que você pode atravessar para chegar lá, se você for um pouco persistente, dá certo. E algumas pessoas precisam ser mais. Isso é até um pouco da nossa história, eu e Bel, nós viemos de realidades bem humildes, da comunidade mesmo, eu acho que se nós não tivéssemos sido tão persistentes, talvez a gente não estaria trocando essa ideia agora. Então eu acho que fica essa mensagem para o povo brasileiro, que a gente sabe que tem uma persistência árdua: se você for persistente, dá para chegar lá, de alguma forma, talvez mais trabalhosa, mas dá.

O filme conta com cenas engraçadas e mensagens profundas, tudo de forma descontraída. E aí, ficou ansioso para assistir?