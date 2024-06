Jogo 11. Flamengo 0, Santo André 2. Um novo campeão. Ele veio do Grande ABC. E fez história no ‘maior do mundo’.

“Presidente Jairo, que o jogo desta noite seja gravado e se transforme no mais lindo documento da vida do Esporte Clube Santo André – e que a vitória diante do Flamengo seja oferecida aos esportistas de hoje e de todos os tempos da velha Santo André”.

Diário, página Memória, 30 de junho de 2004 – e não é que a gente tinha certeza da vitória do Ramalhão!!!

E com que emoção essas palavras foram escritas na capa do Diário do Grande ABC da quinta-feira, 1º de julho de 2004: “Santo André campeão do Brasil”.

A data que fica na história é 30 de junho de 2004, noite inesquecível 20 anos depois. E não adianta alguém dizer que é preciso viver o hoje e não se iludir com a Copa do Brasil.

São cenários e situações distintas. Como se diz: “Uma coisa é uma coisa, outra coisa...”. O Santo André pode e deve repensar o seu destino, sem olvidar a luta dos idealistas do passado.

São várias gerações. Aqueles que fundaram o clube em 1967. Os que souberam corrigir rotas trocando o “Futebol Clube” pelo “Esporte Clube”. Os que ganharam e não levaram. Os heróis do 1981. Os heróis de 2004.

Por isso, a Memória do Esporte do Grande ABC vai pinçando na história o vocabulário dos repórteres que tiveram a oportunidade única de cobrir todos aqueles acontecimentos.

“O Santo André gravou o seu nome de uma forma perpétua no futebol pentacampeão do mundo” (Divanei Guazzelli).

“A torcida rubro-negra fez a sua parte, gritou e cantou, mas se calou com os gols do Ramalhão” (Anderson Rodrigues).

“Que me desculpem os amigos da Tuda, mas encontrei um lugarzinho no meio da Fúria Andreense e vesti a sua camisa” (Nelson Cilo).

Enquanto isso...

No sábado anterior à finalíssima da Copa do Brasil, ainda pelo Brasileiro Série B, o Santo André recebia o Londrina, no Estádio Bruno Daniel, e goleava por 4 a 2. E embalava.

“Que o Ramalhão de vitórias impossíveis sirva de lição de humildade” (Daniel Lima, na coluna ‘Contexto’ do Diário).

No domingo seguinte à façanha do Maracanã, ainda de ressaca pela conquista da Copa do Brasil, o Santo André perdia da Portuguesa de Desportos por 3 a 0, no Canindé, e se mantinha em penúltimo na Série B do Brasileiro.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Vinte anos depois, onde estão todos aqueles protagonistas da mais vitoriosa campanha futebolística da história do Grande ABC?

Crédito da foto 1 – Andréa Iseki/Banco de Dados (1-7-2004)

DIA SEGUINTE. O retorno a Santo André. O desfile em carro aberto. Uma parada no Paço. E o delírio no Bruno Daniel: ‘Santo André recebe os heróis com festa’, foi a manchete do Diário

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 30 de junho de 1994 – Edição 8739

MANCHETE – Governo congela Ufir por seis meses. Somente IR cobrado na fonte, balanço das empresas e impostos em atraso serão corrigidos.

Valor da URV de hoje (30-6-1994) = R$ 1,00; vale: Cr$ 2.750.00.

Ufir - Unidade Fiscal de Referência.

URV – Unidade Real de Valor.

SÃO BERNARDO – Prefeito Walter Demarchi estudava um megaprojeto viário, incluindo túneis, avenida marginal e interligação do bairro Demarchi com a Rodovia dos Imigrantes.

JOGOS REGIONAIS – As sete cidades do Grande ABC confirmavam presença na competição marcada para Itanhaém a partir de 1º de julho (de 1994).

HOJE

Dia Internacional do Asteroide

Dia Internacional do Profissional em Biotecnologia

Dia da Mídia Social

Dia Nacional do Bumba-Meu-Boi

Dia do Fiscal Federal Agropecuário

Dia do Caminhoneiro, no Estado de São Paulo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário do Guarujá. Elevado a município em 30 de junho de 1934, quando se separa de Santos.

E mais: Comendador Levy Gasparian e Japeri (RJ), Cotegipe e Porto Seguro (BA), Monte Alegre do Piauí (PI) e Salitre (CE).

Primeiros mártires

30 de junho

Igreja celebra a memória dos cristãos que sofreram o martírio durante a perseguição de Nero, no ano 64, os primeiros mártires da Igreja de Roma.

