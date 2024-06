Filippi omite informações sobre edital de construção do hospital

A gestão de José Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema, omite informações sobre empresa responsável pela construção do novo Hospital Municipal de Diadema. Não há dados sobre o processo licitatório do empreendimento no Diário Oficial Eletrônico e nos canais oficiais de divulgação da administração. Questionado via Secretaria de Comunicação, o Paço se cala sobre o tema. Oposição diz que petista pratica “estelionato eleitoral”.

As obras começaram há cerca de um mês, com a demolição de prédio anexo ao Paço, onde o equipamento deverá ser construído. Porém, dados do edital e homologação da vencedora do certame não foram apresentados. A falta de transparência por parte do governo levanta questionamentos sobre a lisura do processo.

O custo do projeto está avaliado em R$ 320 milhões, sendo R$ 298 milhões do governo federal. A previsão da administração é que as obras estejam concluídas em três anos. A estrutura física do prédio, segundo a gestão Filippi, terá 12 andares e 225 leitos.

A falta de clareza nas informações gera dúvidas na população e críticas de adversários políticos, especialmente por parte do engenheiro Taka Yamauchi (MDB), ex-presidente da SPObras, pré-candidato a prefeito e principal adversário de Filippi.

“Onde está a licitação, a ordem de serviço desse hospital? Tudo é promessa”, denunciou o emedebista em entrevista ao podcast Política em Cena, exibido pelo Diário na quarta-feira passada.

A equipe de reportagem do jornal entrou em contato com a Prefeitura para cobrar informações sobre a construção do novo Hospital Municipal de Diadema. As perguntas, no entanto, não foram respondidas. Entre os questionamentos, o jornal queria saber qual a empresa vencedora do certame e a data de publicação e homologação do edital relacionado ao projeto.

O Paço diademense não respondeu a nenhum questionamento feito pela reportagem. A Prefeitura, todavia, disse que o “endereço (para a construção do hospital) foi escolhido por estar em região central e pelo terreno pertencer à Prefeitura”. Disse, ainda, que “serão 25.735 m² de área construída, divididos em 12 andares, contando com térreo que abrange recepção e o estacionamento no subsolo”.

‘ESTELIONATO’

Taka Yamauchi cunhou a expressão ‘estelionato eleitoral’ para se referir às inúmeras obras prometidas por Filippi e não executadas pelo governo. Em março, o emedebista já apontava o descontentamento da população com problemas na administração petista. “As pessoas querem mudança. Não estão satisfeitas com a gestão por vários motivos e a gente vê que isso acontece na Saúde, na Segurança e na Educação”, afirmou.

A principal crítica de Taka é em relação ao chamado Quarteirão da Educação, que deveria ser inaugurado em fevereiro, mas ainda segue em obras – a nova previsão da Prefeitura é que o complexo seja entregue em dezembro. “O que se vê é que foi um estelionato eleitoral”, afirmou.