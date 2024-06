150 visitam feira de cães do Rio G. do Sul, mas oito animais acabam sem lar

No último sábado (22), a Universidade Metodista de São Paulo promoveu a 'Adote um gaúchinho', uma feira de adoção com cachorros resgatados das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Segundo a estimativa dos organizadores, 150 visitantes marcaram presença no evento, mas ainda assim, dos 30 cães disponíveis, ainda restaram oito sem dono.

A feira reuniu animais de Canoas, uma das cidades mais atingidas no Sul, com bichos castrados e já microchipados.

Ao Diário, a equipe contou que retornou com os animais para Santos (já que a ação solidária partiu de um laboratório na cidade litorânea, o Ômega Imagem Veterinária). Por lá, uma nova iniciativa para adoção foi realizada nesta segunda-feira (24) e, dos oito animais restantes, pelo menos dois ganharam novos donos.

Apesar dos resultados, a expectativa é que mais uma feira com 'gaúchinhos de quatro patas' no Grande ABC ainda seja anunciada em breve.