Bruno leva Marrone de papelão em show e plateia se diverte

Bruno, da dupla com Marrone, deu o que falar no fim de semana. Isso porque ele levou um pouco de humor no último show que realizou quando colocou no palco a outra parte da dupla, Marrone, de papelão.

O cantor acabou de passar por uma cirurgia de emergência nos olhos por conta de um glaucoma em estágio avançado e por isso está afastado dos shows. Bruno, no entanto, não perdeu a oportunidade e brincou com o amigo, trazendo ele de uma forma inusitada à apresentação.

O cantor já tinha falado sobre a recuperação do parceiro e afirmou que está tudo bem. Além disso, ele também tinha deixado o recado de que não ia cancelar os shows!