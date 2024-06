Dívida externa bruta estimada é de US$ 360,660 bilhões em maio, estima BC

O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 360,660 bilhões em maio, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira, 24, pela instituição. Segundo as estimativas do BC, a dívida externa era de US$ 358,473 bilhões em abril.

Investimento em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 937 milhões em maio, informou o Banco Central. Em igual mês de 2023, o resultado havia sido negativo em US$ 816 milhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 253 milhões em maio. Em igual mês do ano passado, havia sido negativo em US$ 951 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 2,2 bilhões em maio. No mesmo mês de 2023, havia ficado negativo em US$ 2,228 bilhões.

No acumulado de 2024 até maio, o investimento estrangeiro em ações brasileiras acumula saldo negativo de US$ 9,218 bilhões, enquanto o investimento em fundos de investimento tem entrada líquida de US$ 1,722 bilhão. O saldo em títulos de renda fixa negociados no País é positivo em US$ 2,775 bilhões.