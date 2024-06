Após levar tapa de influenciador, Nego do Borel vai à delegacia: - Isso não vai ficar assim

Nego do Borel levou um tapa no rosto do filho de Otávio Mesquita após ambos trocarem farpas nas redes sociais. O funkeiro e Luiz Otavio Mesquita estavam há tempos fazendo provocações na internet, até que o influenciador fitness foi até um bar em São Paulo em que o cantor estava com seus amigos para tirar satisfação.

Ao chegar no local, os dois começaram uma discussão acalorada, que foi levada até a área externa do estabelecimento. A briga acabou com o ex-A Fazenda levando um tapa na cara após fazer um comentário sobre o pai de Luiz.

Após a confusão, Nego do Borel publicou uma série de Stories no Instagram falando sobre o ocorrido, relatando que eles começaram a se desentender após o momento em que ele perdeu a luta contra MC Gui no Fight Music Show. Segundo ele, o influencer começou a provocá-lo diversas vezes na web.

- Quem me acompanha sabe que vários dias desde a minha luta com o MC Gui, esse tal de Mesquita vem me perturbando, querendo entrar no meu caminho, entrar na minha mente, mexer comigo, e eu sempre recuando, sempre tranquilo. Não sei o que esse cara quer, o que acha da cabeça dele. Está me perturbando. Cheguei aqui em São Paulo e desde manhã o cara postou um vídeo falando da minha vida, falando besteira na internet. Assim como todos os outros, eu também brinco. Ele estava postando coisas para mim e eu para ele. Ele veio no bar e me agrediu, isso não vai ficar assim.

Em seguida, declarou que estava a caminho da delegacia para prestar queixa sobre a agressão:

- Já liguei para o meu advogado, que me orientou a ir à delegacia. Estou indo, isso não vai ficar assim. Porque se eu pego, agrido ou faço algo com ele, a culpa seria minha. Como sempre eu sou o vilão, o ruim, o agressor, isso tudo. Estou com meus amigos, minha equipe, minha galera. A gente veio à São Paulo para trabalhar, fazer nossas coisas e esse cara que é maluco da cabeça está viajando, passando dos limites, me perturbando. Vou à delegacia, porque esse cara quer mídia, é um agressor maluco e está me perseguindo.

E finalizou:

- Ele chegou lá dando uma de Bambam. Esse safado, esse sujeito sem vergonha, deu um tapa na minha cara. Não bate na cara de homem, parceiro. Isso não se faz. Tu me respeita. Você não é homem, porque me deu um tapa sabendo que a galera ia separar.

O influenciador também se pronunciou sobre o ocorrido, dizendo que apenas foi até o bar após ser desafiado e que queria tirar satisfação sobre algumas publicações feitas pelo funkeiro.

- Vou esclarecer o que acabou de acontecer. O Nego do Borel, como vocês viram e está nos Stories dele, me intimou para ir ao bar, duvidou que eu fosse. Eu sou homem, fui sozinho lá. Chegando no bar, fui tirar satisfação com ele, porque essa de história não é de agora. Faz muito tempo já que eu estou engolindo essa história. O clima foi esquentando, ele me chamou para sair para conversar, a gente saiu lá fora. Eu quis tirar satisfação de tudo o que ele falou na internet de mim. Ele comentou em uma publicação da minha namorada me ofendendo, falando bobagem de mim. Então já começou a envolver outras pessoas, o que me deixou bem p**o. Fui só engolindo sapo, ficando quieto. Fui tirar satisfação como homem, frente a frente, olhando no olho dele. Só que daí chegou em um momento em que ele começou a mudar de assunto e falou: Você é chato igual o teu pai.

O comentário feito sobre seu pai teria sido o estopim para que desse um tapa no cantor. Além disso, Luiz o desafiou para subir no ringue.

- Falou do meu pai, esquece. O sangue ferveu, perdi o controle, sentei a mão na cara dele, dei um tapa. Se falar do meu pai de novo, eu sento a mão na sua cara mais uma vez. E vou além: Se subir no ringue com você, pode ter certeza que vou carimbar a mão na tua cara quantas vezes for necessário para você parar de ser folgado. A partir do momento em que você envolve o pai ou qualquer pessoa da minha família, esta mexendo com a minha honra. O recado está dado, não me arrependo e vou repetir: Se falar do meu.