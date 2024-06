São Caetano enfrenta Juventus em casa em busca de embalo

Líder do Grupo 5, sendo o único que venceu na estreia, o São Caetano retorna aos compromissos pela Copa Paulista, neste sábado (22) à tarde (15h), diante do Juventus, no Anacleto Campanella.

A estreia com vitória por 2 a 1 no clássico regional contra o EC São Bernardo aumentou o moral do elenco do Azulão, O adversário enfrentou a Portuguesa e ficou no empate por 1 a 1.

Autor dos dois gols na primeira rodada, o atacante Wermeson revela que está ansioso para jogar em casa pela primeira vez. “A torcida compareceu em jogo fora, como aconteceu no último compromisso, então fico animado para ver como será no Anacleto. A torcida é o 12º jogador, e tenho certeza que nosso elenco dará o melhor para sair de campo com a vitória”, diz.

Os duelos entre São Caetano e Juventus já fazem história desde 1993. No retrospecto do confronto, o Azulão leva larga vantagem. Em 21 partidas, o time da região foi vencedor em 12 oportunidades, enquanto os adversários levaram a melhor apenas quatro vezes. Os empates foram cinco.

Na última vez que estiveram frente a frente, pelo Paulista da A-2 do ano passado, o São Caetano bateu o clube da Capital pelo placar magro de 1 a 0.