Inauguração de praça esportiva e encontro de motorhome marcarão Ribeirão

Ribeirão Pires vai oferecer mais um fim de semana com atividades esportivas e de lazer gratuitas. Das 7h da manhã deste sábado (22) até 17h de domingo (23), o 1º Encontro de Motorhome da cidade será sediado na Capela Nossa Senhora do Pilar (Rua Alecrim, 1) e contará com cerca de 89 veículos, entre kombis, vans, ônibus e trailers. Também haverá área disponível para campistas.

Durante o evento, os visitantes poderão conferir os espaços internos dos veículos dos expositores, além de trocar experiências sobre o tema que conquista cada vez mais adeptos. A ação tem entrada gratuita com ingresso solidário – doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet. Os donativos serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires que atende famílias em situação de vulnerabilidade.

Além de praça de alimentação, na noite de sábado (22) haverá fogueira com Festa Junina e, a partir das 18h, show com a Banda Explosão Sertaneja e concurso de Melhor Fantasia Junina. Já no domingo (23), às 10h, missa e, das 13h às 16h, muita música e dança com passinhos de flashback com Dj.

Agenda esportiva - No domingo (23), a partir das 10h, Ribeirão Pires promove mais uma rodada de partidas do tradicional Jogos de Bar, com a participação de cinco estabelecimentos simultaneamente: Bar do Pedrão (Rua Kaethe Richers, 2280 – Vila Marquesa); Texas Bar - Fabiana (Avenida Francisco Monteiro, 411); Adega do Madruga (Rua Antonieta C. Cordeiro, 30 – Jardim São Francisco); Padaria do Gilmar (Rua Grália, 304 – Jardim Verão); Bar do Jorge (Rua Eraldo Braga, 16 – Jardim Iramaia).

Amistosos – Neste sábado (22), alunos e alunas com idades entre 11 a 16 anos que frequentam aulas de vôlei oferecidas pela Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL) da Prefeitura participam de jogos internos no CEU da Quarta Divisão e no Centro. As partidas acontecem das 8h às 12h, no Ginásio Esportivo Ozíris Grecco, localizado no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro). A entrada é livre.

Ainda no sábado (22), a partir das 9h, durante a inauguração da Praça Esportiva da Quarta Divisão “Ilson Galvão de Farias”, alunos que frequentam as aulas de futebol no CEU da Quarta Divisão participarão de jogos contra a criançada do Grêmio Esportivo do Jardim Valentina. A Praça Esportiva tem quadras de society, de basquete 3×3 e ainda ganhou iluminação LED e arquibancada. O novo equipamento esportivo fica na rua da Serrinha s/nº. O evento é aberto ao público.