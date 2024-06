Direção de “A Fazenda” começa a trabalhar na montagem do casting

Já existe a definição na Record, como aqui se informou, sobre o término de “A Grande Conquista”, em 18 de julho, assim como da estreia de “A Fazenda” em 17 de setembro.

Imediatamente após o início da desmontagem de um, começam os preparativos do outro nas instalações de Itapecerica da Serra.

Uma correria daquelas, que envolve desde técnica, operações e produção, até mesmo a cenografia.

Sobre escolha dos participantes, aquilo que sempre interessa mais ao público, o diretor Rodrigo Carelli assegura que não tem nada fechado com ninguém - “estamos ainda iniciando o trabalho do casting”.

Mas o que particularmente chama atenção de todos é a quantidade de sugestões em torno de nomes. Um movimento que nunca se viu tão cedo, assim como deixou de haver, por parte de uma grande maioria, a resistência que existia quanto a participar de um reality show. Hoje, percebe-se, já existe a segurança do quanto pode ser benéfico para a vida e carreira de todos. A única exigência é saber jogar.

TV Tudo

Interessante isso

No começo e durante bom período, a resistência aos convites para participação no “BBB” e “Fazenda” por parte de artistas mais conhecidos, sempre foi muito grande. Medo de queimar o filme.

Alguns ainda tem, mas a maioria passou a aceitar com maior naturalidade. Alguns até torcem para serem chamados, não só pelo dinheiro, mas pela exposição.

Sopa no mel



Na última segunda-feira, já teve um jogão do Brasileiro, Atlético-MG e Palmeiras, transmitido só pelo Premiere.

E, porque o Allianz Parque vai receber um festival nos dias 27 e 28, Palmeiras e Corinthians foi transferido para 1º de julho, outra segunda e de novo no Premiere.

Jequitibá

Marcos Palmeira e Renan Monteiro, de “Renascer”, viajaram quarta-feira para o município de Cachoeiras de Macacu, no Rio.

Gravaram uma sequência, carregada de emoção, na qual José Inocêncio apresenta o Jequitibá para o filho José Augusto.

Tá rolando



A Endemolshine abriu os trabalhos do reality de relacionamento “50+”. Os interessados já podem procurar a gigante dos formatos via redes sociais.

Ainda não existem informações sobre o destino do programa.

Posições definidas

Natalia Lara e Paulo Andrade estão com suas posições definidas na cobertura dos Jogos Olímpicos.

Ela, contratada pela Globo em 2021, terá desta vez o desafio de fazer, ao lado de outros colegas, as narrações em TV aberta – em Tóquio, participou no SporTV. Já o recém-chegado, ficará apenas no canal pago. Por enquanto.

Certo movimento

Não chega a ser um projeto, talvez uma ideia ainda no comecinho, mas existem rumores na Globo sobre a criação de um novo conteúdo de humor.

Não deixa de ser um avanço ou algo significativo, porque o silêncio em torno de qualquer nova iniciativa sempre foi completo desde os ruídos da antiga gestão.

Expectativa



Como tem mais de uma acumulada, José Luiz Datena vai entrar em férias na Band no final da semana que vem.

Por acaso o período que ele mesmo disse que iria se afastar por causa da candidatura. Será desta vez?

A propósito

Ainda sobre Band não procedem os comentários sobre a saída do “Programa do João” agora em julho. Nada consta a respeito disso, até porque, entre requisitos e funções, tudo segue conforme o combinado.

A direção da casa, aliás, a todo instante faz questão de reafirmar que tem enorme respeito e carinho por ele.

Nas ruas



O ônibus da Jovem Pan, com toda estrutura de uma Unidade Móvel, com switcher completo, foi entregue.

É bonitão. Agora resta esperar pela sua primeira viagem, para saber como será a utilização.

Está em pé

No SBT, o plano é estrear o programa do Lucas Guimarães, em algum momento do segundo semestre. A expectativa, pelo menos, é essa.

Porém, isso só não é cravado, porque ainda existem alguns problemas para serem contornados.

Bate – Rebate



· Está prevista para hoje, no SBT, a realização de uma ação para o mercado publicitário...

· ... Na qual a emissora vai anunciar, oficialmente, a data de estreia de “A Caverna Encantada”.

· Sobre o anunciado talk-show do Denílson na Band, tem alguma coisa pegando...

· ... Por enquanto, só continua existindo o desejo, mas nenhuma medida prática foi tomada até agora.

· Salvo um probleminha ou outro, na maioria dos casos a Globo está alcançando sucesso nos convites feitos aos seus antigos contratados, agora para trabalhos por obra certa...

· ... Inclusive com direito a algumas surpresas, como Malu Mader, Fábio Assunção e Débora Nascimento, entre outros.

· Marcelo de Nóbrega, com um elenco novo naturalmente, está viajando com a “Família Trappo” pelo Brasil...

· ... Artistas que fazem as vezes de Golias, Jô, Otelo Zeloni, Cidinha Campos, Renata Fronzi e Renato Corte Real...

· ... Com certeza devidamente autorizado para isso.

· Luciana Temer, para discutir toda essa questão do aborto, será a convidada do “Roda Viva” na segunda-feira

· “Utopia Tropical”, documentário de João Amorim, filho de Celso Amorim, estreia no Canal Brasil na quarta-feira, dia 26, às 22h45..

· ... Uma análise sobre o surgimento e a queda dos governos de esquerda da América Latina.

· Marcada para este sábado, no Teatro Fashion Mall, Rio, a estreia do espetáculo “Baú de Corações”, com direção de Cristina Bethencourt.

C´est fini



Corinthians já tem na mesa as propostas da Libra e Liga, com vistas às transmissões do Brasileirão, a partir de 2025.

O que um lado e outro encontram dificuldades de entender é a razão de tanta demora. As duas propostas, garante-se, são recheadas de valores bem importantes, demonstrando o interesse que o time desperta.

