Aos 101 anos de idade, morre Celeste Arantes, mãe de Pelé

Nesta sexta-feira, dia 21, Celeste Arantes morreu aos 101 anos de idade. A notícia foi compartilhada no Instagram pelo perfil oficial do Rei do Futebol, Pelé.

A causa da morte da mãe do Rei do Futebol não foi revelada. Celeste morava atualmente em Santos, no litoral do estado de São Paulo. Nas últimas publicações de Pelé, ele prestou algumas homenagens à mãe e se declarou:

Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe.

No anúncio da morte, a equipe do ex-jogador de futebol agradece por sua vida:

É com profundo pesar que informamos o falecimento da mãe de Pelé, Dona Celeste. Uma referência como mãe, que ensinou valores humanitários que o Edson difundiu e defendeu por toda a sua jornada. Hoje os sentimentos se misturam. Lamentamos profundamente a despedida de Celestinha, como seu filho carinhosamente a chamava. Enquanto ao mesmo tempo, seremos eternamente gratos por ela ter existido.