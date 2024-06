Bianca Censori choca ao surgir apenas com fita adesiva nos seios

Bianca Censori se tornou uma das celebridades mais polêmicas do universo fashion por conta de seus looks hiper ousados. Sempre que faz aparições públicas com o marido Kanye West, ela se torna notícia.

Dessa vez a arquiteta saiu para jantar em Paris, capital da França, usando apenas fita adesiva cobrindo seus mamilos. Na parte de baixo, Bianca usava calças capri nude, feitas do mesmo material da parte de cima, o que dava uma alusão à cor de sua pele, reforçada pelos sapatos de cores claras que complementavam o look all natural.

Os cliques dela repercutiram rapidamente nas redes, tanto por conta da escolha das peças, quanto por conta dos comentários que comparavam Censori à Kim Kardashian, ex-esposa de Ye, que já usou a fita adesiva lá em 2019, com o mesmo intuito de Bianca.