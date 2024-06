Morre Taylor Wily, ator de Hawaii Five-0, aos 56 anos de idade

Em 2024, muitos fãs foram surpreendidos com notícias de artistas que morreram. Taylor Wily, conhecido por ter feito parte do elenco das produções Hawaii Five-0 e Magnum P.I., morreu aos 56 anos de idade.

Segundo informações da revista People, a triste notícia foi divulgada por Lina Girl Langi no programa de televisão Island Life Live. Amiga próxima do artista e de sua família, ela declarou:

- É com pesar que compartilho a notícia do falecimento de uma celebridade do Havaí que também era amiga da família. Taylor Wily, ex-lutador, lutador de MMA e ator faleceu hoje em Hurricane, Utah.

Sem divulgar a causa da morte, a famosa acrescentou elogios a Taylor:

- Ele pareceria fisicamente ameaçador até que você simplesmente se abraçasse e pronto. Meu coração está partido.