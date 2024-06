Leonardo comenta namoro de João Guilherme e Bruna Marquezine: Estou achando ótimo

Leonardo comentou, pela primeira vez, em entrevista para a Record TV, o que achou de ter Bruna Marquezine como nora. Pois é, depois do beijão no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, João Guilherme, filho do cantor, e a atriz já não tem muito o que esconder, não é?

Com bom humor, Leonardo comentou o relacionamento dos dois:

- Eu estou achando ótimo. Eu nem sonhava em nem conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine agora ela é minha nora, isso é um presente de Deus, com certeza.

Logo depois, Leonardo contou que conheceu Bruna ainda criança e que não a viu novamente depois:

- A Bruna eu tive o prazer de encontrar quando ela tinha oito anos de idade. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, encontrei com a mãe dela e com ela. Aquela carinha linda, não mudou nada, só cresceu. Vamos receber de braços abertos.

João é um dos seis filhos de Leonardo, fruto do antigo relacionamento dele com Naira Ávilla. Atualmente, o cantor é casado com Poliana Rocha, com quem tem Zé Felipe.