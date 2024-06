Chrystian, cantor que fez dupla com Ralf, morre aos 67 anos de idade

Em 2024, muitos fãs foram surpreendidos com notícias de artistas que morreram. No dia 19 de junho, o cantor Chrystian, da dupla sertaneja com Ralf, morreu aos 67 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo.

O artista, que tinha problemas renais, passou mal na manhã do mesmo dia e foi levado ao hospital pelos familiares, ele esperava para passar por um transplante de rim. Leia o comunicado divulgado pela família:

Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou. Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.