Charge - 20 de junho de 2024

Apesar de ser marcado como uma época de conscientização no trânsito, o mês de maio no Grande ABC registrou números preocupantes. Segundo dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), o período contabilizou 24 óbitos na região, empatando com o mesmo período de 2015, ano de início da série histórica. A marca também supera a dos meses anteriores de 2024, que, para comparação, tinha o mês de abril como o mais letal, com 18.

Dos 24 óbitos de maio, 16 foram registrados em vias municipais (67%), sendo que atropelamentos e choques foram os principais motivadores dos casos, com oito cada. A maioria das vítimas dirigia motocicletas (8), eram homens (19) e tinham entre 30 e 39 anos (cinco casos no total). Durante o período, apenas Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não registraram mortes. São Bernardo apresentou o maior número, com dez, seguida por Santo André (7), Mauá (4), Diadema (2) e São Caetano (1)