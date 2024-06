No Maio Amarelo, região tem mês mais letal no trânsito no ano

Apesar de ser marcado como uma época de conscientização no trânsito, o mês de maio no Grande ABC registrou números preocupantes. Segundo dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), o período contabilizou 24 óbitos na região, empatando com o mesmo período de 2015, ano de início da série histórica. A marca também supera a dos meses anteriores de 2024, que, para comparação, tinha o mês de abril como o mais letal, com 18.

Dos 24 óbitos de maio, 16 foram registrados em vias municipais (67%), sendo que atropelamentos e choques foram os principais motivadores dos casos, com oito cada. A maioria das vítimas dirigia motocicletas (8), eram homens (19) e tinham entre 30 e 39 anos (cinco casos no total). Durante o período, apenas Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não registraram mortes. São Bernardo apresentou o maior número, com dez, seguida por Santo André (7), Mauá (4), Diadema (2) e São Caetano (1).

A região apresentava queda no número de óbitos durante o Maio Amarelo desde 2019, quando 22 ocorrências foram registradas. O número caiu gradativamente até os 14 casos do ano passado. O mês de maio também foi o que teve mais casos de acidentes na região, com 730, superando março, com 710 sinistros.

O Estado de São Paulo apresentou alta de 35% no número de mortes no trânsito em maio, em comparação ao período homólogo de 2023. Houve 413 ocorrências no intervalo no ano passado, e neste ano foram registradas 558. Apesar da alta nas mortes, o Estado teve queda nos sinistros em relação a maio do ano passado, passando de 80.062 para 79.657, o que representa diminuição de 0,5%, em estabilidade.

A campanha de conscientização e segurança no trânsito nasceu em 11 de maio de 2011, quando a ONU (Organização das Nações Unidas) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito e o mês tornou-se referência mundial para balanço das ações realizadas globalmente. Neste ano, a campanha “Maio Amarelo”, com foco na prevenção de acidentes de trânsito, trouxe o tema “A paz no trânsito começa por você”.

“O tema anual do Movimento Maio Amarelo segue cronograma de campanhas educativas de trânsito e é cuidadosamente planejado, dando atenção a todos os modais, para cada vez mais sensibilizar e trazer conscientização sobre os cuidados que todos devemos ter no trânsito”, aponta Regis Frigeri, observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária.

ALERTA

A região registrou episódios de grande repercussão em maio. No início do mês, um homem de 35 anos, Arthur Franklin Moita, foi preso em flagrante após atropelar a jovem Geovanna Viana Lima, 19, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Caetano. Segundo o registro da ocorrência, ele estaria disputando um racha e também estava embriagado. A mulher não resistiu e teve a morte atestada pelo Samu.

No mesmo fim de semana, um motociclista de 21 anos morreu após colidir com carro na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no Bairro Assunção, em São Bernardo. Identificado como Kaio Gonzaga da Silva, o jovem morreu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo, um homem de 47 anos, se recusou a fazer o teste de etilômetro, mas confessou que havia bebido cerveja.

O influenciador Rodrigo Ferreira, 36, morreu após um acidente de trânsito, na Avenida João Ramalho, em Mauá. A vítima conduzia uma moto quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e foi atingida por um carro. O influenciador era conhecido pelos conteúdos sobre moto nas redes sociais. No YouTube, Rodrigo acumulava 290 mil inscritos, e, no Instagram, 200 mil seguidores.