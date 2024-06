Professores da UFABC anunciam fim da greve; aulas voltam no dia 24

A direção da Associação de Docentes da UFABC (Universidade Federal do ABC) anunciou nesta quarta-feira (19) o encerramento da greve dos professores da instituição. A decisão foi deliberada em assembleia da categoria realizada na terça-feira (18). O retorno das aulas do 2º quadrimestre está programado para segunda-feira (24) e as informações do novo calendário de reposição estão disponíveis no e-mail institucional de cada aluno e no site https://prograd.ufabc.edu.br/.

“O retorno das aulas está em consonância com a Resolução Consepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) nº 266, que determinou que a retomada ocorreria imediatamente após o encerramento da greve da categoria docente. No dia 25 de junho, próxima terça-feira, o Consepe se reunirá para que seja estabelecido um novo calendário acadêmico, levando em consideração a necessidade de reposição das aulas impactadas até a data da interrupção do calendário”, declarou a UFABC em nota, sem informar qual acordo foi fechado.

A greve foi deflagrada em março após a reitoria da UFABC receber e protocolar documento formalizado pelo SinTUFABC (Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC), que comunicou o início dos protestos no dia 14 daquele mês.

Os servidores das universidades federais pediam reajuste de 7,06% já em 2024, de 9% em janeiro de 2025, e de 5,16% para 2026.

“A ideia inicial do governo federal era dar 4,5% por ano durante os quatro anos, mas resolveu antecipar os 4,5% de 2024 para 2023, considerando esses anos todos sem reajuste”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista à Agência Brasil.