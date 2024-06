Silvia Abravanel e Gustavo Moura irão casar ainda neste ano: - Já estou no limite

Muito romance! Silvia Abravanel e Gustavo Moura revelam que estão mais do que prontos para o casório! Os dois pombinhos, que estão noivos, ainda contaram que o pai da apresentadora quer que a união aconteça o quanto antes.

O casal compartilhou com o Portal Leo Dias durante a live em prol do Rio Grande do Sul organizada por Patrícia Poeta, que acabou de completar bodas de dedo de moça, que nada mais é do que dois anos juntos. Gustavo Moura revelou que Silvia quer muito casar, e que já está até sendo cobrado para isso:

- Ela quer, mas este ano ainda a gente vai ver de casar. Já estou no limite, já, levando aperto de tudo quanto é lado.

Por quem ele está sendo pressionado? Por ninguém menos que Silvio Santos. Silvia Abravanel revelou como o pai está ansioso pelo matrimônio dos dois:

- O seu patrão já pressionou ele na parede, brincou falando com Léo Dias, que é funcionário do SBT.

O cantor então revelou que desde a última vez que esteve na casa do sogro, ele sempre o questiona sobre quando ele e Silvia irão casar e já até inventou uma data para a ocasião:

- Já o conheci, já estive várias vezes com ele. Na última vez, ele chegou para mim e falou: E aí Gustavo, quando é que você vai casar com a minha filha, seis vezes que você já vem aqui? Aí eu inventei uma data, falando que seria em outubro, agora tem que ser em outubro, né?

Conhecendo o sogrão

Moura também contou como foi a primeira vez que encontrou Silvio Santos, e que a ocasião ficou marcada em sua mente:

- A gente chegou em uma sala e ele não estava, estava só a dona Íris e eu fiquei olhando, foi quando ela falou: Seu pai está lá no escritório. E eu fiquei parado. De repente, eu ouvi uma voz.

O genro levou chocolates para presentear Silvio, que adora um docinho.

- Nós levamos um chocolate, que ele gosta muito de doce, aí começamos a conversar e batemos uma prosa. Ele chegou dizendo: Quem é você? Está fazendo o quê?

O cantor disse que ficou impressionado ao ouvir a voz do sogro e Silvia revelou que ele achava que a voz não era verdadeira:

- Ele achou que a voz do meu pai era meio fake. Você ouve aquela voz já treme todinho.