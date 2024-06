Jogo 3. Atlético-MG 2, Santo André 0. Mineirão, mais de 32 mil pessoas. E o Ramalhão administra derrota. O Galo está fora...

Escreveu Nilton Valentim, enviado especial do Diário a Belo Horizonte: “O Santo André nunca foi tão inteligente e tão frio como na partida de ontem à noite (7-4-2004) contra o Atlético-MG. Enfrentou a pressão de mais de 30 mil torcedores, perdeu de 2 a 0, mas mesmo assim está classificado para a terceira fase (oitavas-de-final)”.

No Mineirão, o Santo André jogou desfalcado, sem o volante Cleber Gaúcho (que retornou ao Criciúma), sem o meia-atacante Fumagalli (transferido para o Marília) e sem o atacante Edmilson (assinou com a Portuguesa de Desportos).

Em compensação, Ramalho, 23 anos, foi o melhor em campo contra o Atlético.

Mas as baixas continuaram, com a saída de Alexandre, Vander, Claudio e Edmilson. Chegaram o meia Barbieri e o atacante Valdir.

TÁTICAS BATIZADAS

O técnico Luiz Carlos Ferreira batizou a tática do Santo André frente ao Galo de “Coração 100%”; Paulo Bonamigo, técnico do Atlético, batizou a armação do time de “Operação Erro Zero”.

De certa forma, os dois técnicos acertaram, mas o que valeu foi o resultado conjugado: 3 a 2 para o Santo André.

Que viesse o Guarani, adversário seguinte, com o sorteio dos mandos de jogos na CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Jogo 4: em Campinas, Guarani 1, Santo André 1

Crédito da foto 1 – Jorge Contijo/Estado de Minas/Banco de Dados (7-4-2004)

POR CIMA. Romerito salta mais alto: no Mineirão, o Santo André soube suportar a pressão até o final

NAS ONDAS DO RÁDIO

Anacleto Rosas na TV.

A homenagem...

...de Geraldo Meireles.

Texto: Milton Parron

Neste domingo, no programa ‘Memória’ da Rádio Bandeirantes, a continuação da bonita história de um dos maiores compositores que dedicou seu talento à música caipira autêntica, Anacleto Rosas Júnior.

Escreveu cinco centenas de músicas que foram gravadas por duplas, trios e grupos diversos ao longo de mais de meio século.

Um dos destaques recolhidos pela produção do ‘Memória’ foi uma homenagem a Anacleto Rosas num programa de TV comandado por Geraldo Meireles no qual se apresentaram Palmeira, Luizinho e Zezinha, trio que gravou pelo menos cinco estrondosos sucessos escritos por Anacleto.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). Festejos juninos - IV. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 28 de junho, às 23h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Jef Coração de Estudante

Descobrimos porque JEF. São as iniciais do apresentador: José Eliodoro Filho. Que fôlego ele tem. E como conhece o Grande ABC. Conversa com o ouvinte. Dá sua opinião de forma aberta. Cativa. Vale conhecer. Produção e apresentação: Jef Coração de Estudante. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82;9.

Canta Itália

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 23h (reprise); quarta-feira, às 20h (programa inédito). Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Arquivo de Memórias Musicais

Uma entrevista de João Pacífico concedida anos atrás ao SESC. O compositor fala do contato que manteve com descendentes do compositor Carlos Gomes. Na parte musical, uma linda canção do seu rico repertório.

Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 22 de junho de 1994 – Edição 8732

MANCHETE – Lula chega a 41% e Fernando Henrique tem 19% no Grande ABC. Pesquisa exclusiva IMES/Diário mostrava tendência de voto à Presidência da República na região.

O candidato a governador Mario Covas era o líder da mesma pesquisa, com 56,17%.

Para o Senado, José Serra era o favorito, com 42,4%.

DIADEMA – Câmara Municipal aprovava, por 19 votos a favor e uma ausência, o projeto do Executivo que previa a encampação dos serviços de água e esgoto na cidade, rompendo contrato com a Sabesp.

EDITORIAL – A Prefeitura de Diadema não pode usar as manobras da Sabesp como álibi para ações contrárias à lei.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de Rondônia, hoje é o aniversário de Alto Alegre dos Parecis, Cujubim, Nova União, São Felipe D’Oeste, Teixeirópolis e Vale do Anari.

Hoje é também o aniversário de Barra do Choça (BA), Lajinha (MG), Santarém (PA) e São Jorge do Patrocínio (PR).

EM 22 DE JUNHO DE...

1896 – Criado o Distrito de Paz de Ribeirão Pires.

HOJE

Dia Nacional do Empresário Gráfico

Dia do Aeroviário

Dia do Orquidófilo.

São Tomas More

22 de junho

(Londres, 1477-1535). Jurista.

Ilustração – Vatican News