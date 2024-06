Metodista realiza feira para adotar animais do Rio Grande do Sul

Neste sábado (22) a Universidade Metodista de São Paulo promoverá uma feira de adoção com cachorros resgatados das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A ser realizada no campus Planalto da instituição, entre às 10h e 17h, o evento está aberto ao público e tem entrada franca.

Todos os pets disponíveis vieram de Canoas, uma das cidades atingidas do Sul, e já estão castrados e contam com microchipagem. Serão 30 novos melhores amigos em busca de um novo lar, segundo as informações disponibilizadas pela organização.

A feira acontecerá na Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 1000 - Planalto. O ponto fica na altura do km 21 da Rodovia Anchieta.