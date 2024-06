Simpatia e educação de Flávia chamam atenção

Ainda é muito cedo para saber quem vai vencer a eleição para prefeito de São Bernardo, mas ao menos um título honorífico a primeira-sobrinha Flávia Morando (União Brasil) já abocanhou nestas primeiras semanas de pré-campanha: a de líder em simpatia e educação. Nome governista à sucessão do tio, o prefeito Orlando Morando (PSDB), a advogada tem chamado a atenção pelo carinho e pela atenção que dedica a cada um dos moradores que encontra pelas ruas da cidade, que ela tem percorrido com afinco desde que foi escolhida para a missão de substituir um dos chefes do Executivo mais bem avaliados do Grande ABC. Em recente encontro com a ex-primeira-dama Laerte Soares, viúva de Maurício Soares (1939-2021), por exemplo, Flávia exercitou uma outra característica que falta a muito político tarimbado da cidade: a humildade. “Eu tenho muito que aprender com a senhora”, disse.

BASTIDORES

Lançamento

Ex-vice-prefeito e ex-deputado federal, Marcelo Lima (foto) lança nesta quarta-feira a sua pré-candidatura ao Paço de São Bernardo pelo Podemos. A solenidade está programada para começar às 19h no Modular Experience, na Avenida Rudge Ramos, no bairro de mesmo nome. A saúde será o mote do desafiante, que propõe lançar o Cartão São Bernardo Saúde, que “vai priorizar o atendimento de quem paga impostos e vive” no município – mais ou menos o que já ocorre em São Caetano.

Podemos

Com a chegada de Daniel Buissa, que ocupa a cadeira de Edilson Santos (PRD), que se licenciou, o Podemos passa a ter três representantes, a segunda maior bancada da Câmara de Santo André, atrás apenas do PSDB do prefeito Paulo Serra, que possui cinco. Os outros dois legisladores da agremiação são o Professor Jobert Minhoca e Toninho Caiçara.

Plano Diretor

A Comissão de Assuntos Metropolitanos da Câmara de São Bernardo, presidida pelo vereador Eliezer Mendes (PL), deu início às discussões sobre a revisão do Plano Diretor encaminhada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) ao Legislativo. O grupo deliberou a realização de uma audiência pública, com a participação de representantes do Executivo, da Câmara e de entidades a fim de debater o projeto.

Insensível

Fabio Palacio, pré-candidato do Podemos à Prefeitura de São Caetano, elevou o tom das críticas ao chefe do Executivo, José Auriccchio Júnior (PSD), e disse que o pessedista é “insensível”. O adversário político emitiu sua opinião após o vereador César Oliva (PSD) - eleito na esteira da oposição e por lá atuando por sete anos até mudar de lado e entrar para a base auricchista - ter dito que o prefeito tem “sensibilidade” ao assinar a ordem de serviço para construção de uma nova Unidade Básica de Saúde no bairro Santo Antônio. Palacio contradisse Oliva ao dizer que “não acompanha as falas do vereador”, mas afirmou que Auricchio “não é sensível, não escuta a opinião das pessoas”. “Se ouvisse, parte dessas obras e o dinheiro que tem sido gasto na cidade de forma irresponsável não aconteceria. Se ouvisse investiria mais em Saúde e Educação”, criticou.

Quarto

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, será o quarto integrante do governo Lula a desembarcar em São Bernardo para cumprir agenda com o deputado estadual e pré-candidato do PT ao Executivo, Luiz Fernando Teixeira. O ato ocorre na sexta-feira, na Associação Comercial e Industrial da cidade (Acisbec). A visita tem como objetivo alavancar a pré-campanha do petista, que patina nas pesquisas de intenção de voto. Luiz Fernando já recebeu os ministros Jader Barbalho (Cidades), Silvio de Almeida (Direitos Humanos e da Cidadania) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social).