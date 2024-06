Luciana Gimenez se emociona ao falar do filho, Lucas Jagger: - Amor da minha vida

Mamãe coruja! Nesta segunda-feira, dia 17, Luciana Gimenez marcou presença no evento promovido por Patrícia Poeta, em apoio às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Na ocasião, a apresentadora conversou com a imprensa.

Ao falar sobre o filhote, Lucas Jagger, de 25 anos de idade, ela se emocionou e teve que parar um segundo para se recompor. Isso porque, Luciana revelou que sente muito orgulho de sua família.

- Não fala que hoje eu já chorei por horas. Juro por Deus que eu choro. É o amor da minha vida. Eles são... Só tem eles, não tem mais nada. O resto é tudo distração. Ele me dá muito orgulho esse menino.

Em maio de 2024, Lucas se formou na Universidade de Nova York. O evento contou com a reunião de Mick Jagger e Gimenez.

Rio Grande do Sul

Comentando o motivo do evento desta segunda-feira, dia 17, a apresentadora e modelo relembrou a importância de quem tem influência em promover o apoio ao próximo.

- A gente que tem visibilidade, que é famoso, a gente tem que doar o nosso tempo. Eu acredito que as pessoas estão se unindo e o brasileiro tem que se unir nessa hora, é muita necessidade, foi um show de horror, e o que eu puder fazer para ajudar, vou continuar ajudando.