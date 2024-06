Patrícia Poeta abre o coração e explica o que motivou live em prol do Rio Grande do Sul

Patrícia Poeta encontrou mais uma vez maneiras de ajudar o Rio Grande do Sul. A apresentadora já havia ido para o local cobrir a tragédia das enchentes, e agora realizou uma live, Levanta Rio Grande, para arrecadar doações para as vítimas. A live teve duração de três horas e contou com a presença de diversos famosos, tais como Cátia Fonseca, Luiza Possi, Lexa e Marcela, ex-BBB. Além disso, relatos de sobreviventes e de voluntários para resgates de pessoas e animais também foram transmitidos durante o evento que rolou na noite de segunda-feira, dia 17, em São Paulo.

A jornalista, nascida no estado, se comoveu muito com toda situação, e em entrevista revelou o processo de criação do evento:

- Eu fiquei muito triste com o que eu tinha visto, muito chateada. Aí a gente começou essa função e [pensamos]: Vamos fazer uma live, chamar vários artistas... aí falei com a assessoria, fizemos reunião, depois Fábio Lopes entrou com a gente aqui. A gente fez em pouco tempo o que se faria em muito tempo, com uma mega infraestrutura[...] com várias pessoas envolvidas. Então a gente meio que fez uma maratona em tão pouco tempo.

Ela completa falando que está muito feliz com o resultado:

- Eu estou muito feliz, é muito trabalho para colocar isso em pé, sabe? Então desde que eu cheguei e vi o palco, o telão, tudo, pensei: Agora vai, o filho nasceu.

Patrícia ainda homenageia sua família e faz um apelo para continuarem com as doações:

- É para uma causa muito nobre. Eu acho que a tendência é as pessoas irem esquecendo, mas esse problema vai levar um tempo para ser solucionado. Então essa live é mais do que nunca para falar: Gente, obrigada[...] mas também para dizer o seguinte: Por favor, não solte agora nossas mãos, porque a gente ainda precisa de vocês.

Por fim, a apresentadora fala que mesmo ela e toda equipe estarem cansados com a organização do evento, foi tudo feito com muito carinho e com o intuito de transmitir esta mensagem: Não solte nossas mãos ainda.