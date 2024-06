Jogo 2. Santo André 3, Atlético-MG 0. Dedimar promete vitória... ...e marca um golaço.

Foram dez dias de preparação, três dos quais em Jarinu. “Mais um galo tenta atrapalhar a vida do Santo André”, escrevia o Diário na apresentação do segundo jogo do Ramalhão pela Copa do Brasil 2004.

Em 2003, o galo ituano subiu à Série B do Brasileiro como líder da Terceirona. Santo André ficou em segundo. Melhor que na Copa Estado de São Paulo as coisas se inverteram o Santo André conquistou o título em cima do Galo de Itu.

Entrevistado pelo Diário, Dedimar, experiente, ex-Atlético Mineiro (1997), declarava que o Galo não iria cantar no terreiro do Bruno Daniel. E coube ao zagueiro Dedimar marcar o segundo dos três gols do Santo André, batendo falta.

“Capitão Dedimar de novo marcou um golaço de falta”, escrevia Nelson Cilo na coluna “Confidencial”.

Detalhe importantíssimo: caso fosse derrotado por dois gols de diferença, em casa, o Santo André não teria a chance do jogo de volta, no Mineirão.

ENQUANTO ISSO...

Marília tirava Fumagalli do Santo André. A diretoria do Ramalhão até tentou segurar o avante para o jogo da volta contra o Atlético, dia 7 de abril, sem êxito.

E não seria apenas Fumagalli que desfalcaria o Santo André.

Pela Série B do Brasileirão, o Santo André estrearia em 24 de abril diante do Paulista de Jundiaí, no Bruno Daniel. O clube negociava a permanência do técnico Luiz Carlos Ferreira e da base que disputou o Campeonato Paulista.

Outra competição dura, o Brasileirão. Vinte e quatro equipes jogariam entre si, classificando-se as oito melhores para a continuidade do campeonato.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Jogo 3: no Mineirão, Atlético-MG 2, Santo André 0

NO BRUNÃO. Deu certo a declaração do capitão Dedimar Souza Lima: o Atlético passou em branco no jogo da ida em Santo André

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 21 de junho de 1994 – Edição 8731

MANCHETE – Romário desequilibra e Brasil vence por 2 a 0 diante da Rússia, pela Copa do Mundo nos EUA.

Romário foi o melhor em campo. Além do gol, sofreu o pênalti convertido por Raí.

A COPA NA TV – Cada vez que a bola é recuada ao Franganel, a gente faz um eletrocardiograma, por tabela

Comentário: Paola Porto.

NOTA DA MEMÓRIA – Jocosa, a nossa repórter misteriosa referia-se ao goleiro brasileiro Tafarel.

SÃO BERNARDO – Prefeito Walter Demarchi concede reajuste de 45% ao funcionalismo.

BOXE – O peso pesado Adilson Maguila Rodrigues manteve o título sul-americano da categoria ao derrotar o argentino Daniel Neto por nocaute técnico, no sábado à noite, em programação no ginásio do Grêmio Mauaense.

Reportagem: Divanei Guazzelli.

EM 21 DE JUNHO DE...

1979 – Center Shop anunciava sua chegada a São Bernardo, ao lado do Paço Municipal.

NOTA DA MEMÓRIA – Trata-se do atual Shopping Metrópole.

Duo Assad de música clássica, dos irmãos Sérgio e Odair Assad, de Ribeirão Preto, apresentava-se no Teatro Municipal de Santo André.

