Estão juntos? Após insinuar fim de noivado, Silvia Abravanel posa com sertanejo Gustavo Moura em evento

Ao que tudo indica a paz reina novamente entre Silvia Abravanel e Gustavo Moura. Depois de a filha de Silvio Santos insinuar que havia terminado o noivado com o sertanejo, e mesmo assim acompanhar a gravação de DVD do cantor, agora eles foram juntinhos a um evento em São Paulo.

Pois é! Na noite da última segunda-feira, dia 17, Patrícia Poeta recebeu diversos famosos para a live Levanta Rio Grande, em prol das vítimas das enchentes do estado do Rio Grande do Sul, e Silvia e Gustavo estavam entre eles - e ainda posaram juntinhos.

Para quem não se lembra, em abril, Silvia deu indícios de que teria terminado o noivado com o cantor sertanejo após declarar que ele a perdeu por fazer um comentário sobre o corpo de Helen Ganzarolli. Eles não chegaram a falar abertamente sobre o assunto, mas a história rendeu uma mega bafafá.

Tempos depois, ela apareceu na gravação de DVD do amado, sem falar novamente sobre o caso. E, agora, eles apareceram mais uma vez juntinhos publicamente. Parece que a poeira realmente abaixou, não é mesmo?