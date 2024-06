Na cola dos líderes, Tigre recebe o Sampaio Corrêa

Com três vitórias seguidas, o São Bernardo pretende seguir na perseguição aos líderes da Série C do Brasileiro e, para isso, volta ao 1º de Maio nesta terça-feira (20h), para enfrentar o Sampaio Corrêa.

Enquanto o time do Grande ABC chega em uma sequência positiva, no terceiro lugar com 17 pontos, e com 100% de aproveitamento nos jogos em casa, o adversário luta para sair do Z-4 – é o 17º colocado, com cinco. O Botafogo-PB lidera, com 19.

A diretoria do Tigre disponibilizará ingressos a preços promocionais no site saobernardofc.sodaliga.com.br entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).