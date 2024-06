12ª Campanha do Agasalho da ACIGABC no Centro de S. Bernardo bate recorde

Saíram os resultados da 12ª edição da Campanha do Agasalho, promovida pela ACIGABC (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC) e pelo grupo de voluntários Big Riso. A iniciativa, que tradicionalmente percorre em palhaçarias as ruas centrais de São Bernardo, neste ano recebeu doações tanto em prol do Lar Pequeno Leão, como para o Rio Grande do Sul. A partir de uma carreata para fechar a campanha, em 9 de junho, o grupo bateu um novo recorde entre as edições anteriores: foram 17.854 peças coletadas e mais de 70 condomínios, casas e estabelecimentos comerciais engajados na solidariedade.

"Em relação à distribuição especial para o Rio Grande do Sul, as doações estão sendo separadas de acordo com a maior necessidade de cada local, além de roupas, recebemos itens de higiene e limpeza. A solidariedade foi tanta que, durante a passagem do caminhão que recebia as doações, presenciamos até ''chuva de roupas'' pelas janelas dos prédios!", comentou Roberta Bigucci, fundadora do Big Riso, e Milton Bigucci Junior, presidente do Conselho da ACIGABC - ambos também diretores da construtora MBigucci.

Entre os momentos emocionantes, a organização destaca também a gentileza de comerciantes, como a do chef Franco, da Cantina Zampano no centro são-bernardense. Ciente da religiosa passagem anual pela R. Tomé, o empreendedor preparou, para além das doações, um banquete na calçada do comércio, servindo pizzas quentinhas, bolo de limão e refrigerante para os voluntários.

Este ano, a ação obteve apoio do Corpo de Bombeiros (8º GB - SBC), Polícia Militar (6º BPM/MP3 - SBC), ENEL, Departamento de Trânsito da Prefeitura de São Bernardo do Campo, empresas Rodomarca, ABC Promo, Avant Signs, Giga Som e Cantina Zampano. A Campanha do Agasalho é patrocinada por diversas empresas associadas à ACIGABC, entre elas: Acamargo, Aluprime, América Realty, Atipass, Atlas Schindler, Basilar, Ciasul, Eccobraz, Ellofer, Engestrauss, Guaíra, HeliceBras, iAnseé, Jacy, Jet, Linus, Martinez & Fernandes, Maximo Aldana, MBigucci, MGTEC, Motiró, Movimobi, Murador, Nambei, Nazaré, Neon, Novemp, Patriani, Pedro Mariano, Perfil Líder, Pompeu Engenharia, Sicredi, Suporte Engenharia, TR9, Verde Brasil, WP Criativa.