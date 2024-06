Dr. Hato promove Aurraiá para pets no próximo sábado

O Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop promove neste sábado (22) uma festa junina para pets e tutores. A partir das 10h, as três unidades da empresa no Grande ABC (Campestre, Baeta Neves e Vila Alto de Santo André), além da loja na capital do Jardim Paulista, recebem o Aurraiá. Haverá pipoca gratuita e à vontade, além de um brinde especial para os melhores animais fantasiados.

No local, acontecerão gincanas diversas com prêmios. Aqueles que realizarem compras acima de R$ 100 no dia, terão direito a dar um giro na roleta premiada, com a chance de levar para casa mais mimos exclusivos.

“Estamos muito animados para o Aurraiá do Dr. Hato. Este evento é uma excelente oportunidade para celebrarmos o amor pelos nossos pets em um ambiente festivo e acolhedor. Nosso objetivo é sempre promover a missão de fortalecer os vínculos entre tutores e seus pets com experiências marcantes e únicas. Queremos unir tutores apaixonados e criar uma comunidade ainda mais forte de amantes dos animais”, afirma Taís Alvares, gerente de marketing do Dr. Hato.

CONFIRA OS ENDEREÇOS DA FESTA

Unidade Campestre

Av. Dom Pedro II, 3309, Campestre - Santo André

Unidade Baeta Neves

Rua Thales dos Santos Freire, 136, Baeta Neves - São Bernardo do Campo

Unidade Vila Alto de Santo André

Av. Martim Francisco, 802, Vila Alto de Santo André - Santo André

Unidade Jardim Paulista

Alameda Campinas, 1500, Jardim Paulista - São Paulo