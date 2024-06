Pastor evangélico é flagrado em motel com a sogra: Vídeo viraliza e choca internautas

No último fim de semana, um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando uma mulher flagrando seu marido, um pastor evangélico, em um motel com sua sogra. A gravação captura o momento constrangedor do confronto entre a esposa traída, o pastor e a amante. O episódio gerou uma onda de reações nas redes sociais, com internautas expressando surpresa e incredulidade. "Um pastor fazendo isso? E com a sogra? É inacreditável!" comentou um usuário. "Gente, parece cena de filme", escreveu outro.