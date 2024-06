Rafa Justus, Ana Hickmann e Fabiana Justus parabenizam Ticiane Pinheiro por aniversário

Ticiane Pinheiro comemorou no último domingo, dia 16, a chegada oficial de seus 48 anos de idade. Com isso, através das redes sociais, ela acabou recebendo homenagens de amigos e família, como a filha Rafa Justus, a ex-enteada Fabiana Justus e a colega de bancada Ana Hickmann.

Além de compartilhar um vídeo da mãe apagando as velinhas, Rafa ainda escreveu em uma publicação no Feed:

Mamy, dia de comemorar você! Obrigada por me ensinar a ser uma pessoa melhor a cada dia, por sempre me ajudar a enxergar o copo meio cheio e por ser essa pessoa tão iluminada que todos querem por perto! Que seu novo ano seja tão especial como você, e que você tenha mil motivos para comemorar e festejar do jeito que você gosta!! Feliz Aniversário para mulher mais especial da minha vida e a que eu mais amo. Que sorte a minha de poder compartilhar a vida com você e ter o privilégio de te chamar de MÃE! Te amo além de mim.

Já Fabiana Justus, ex-enteada de Tici, lamentou não poder estar perto da amiga na data. A influenciadora está tratando, desde janeiro de 2024, uma leucemia.

Ano passado eu estava grávida na sua festa e esse ano não pude ir comemorar com você! Mas ano que vem estarei ao seu lado novamente! Porque eu te amo muito. PARABÉNS!!! Um feedzão pra você do jeitinho que você gosta. Que sua vida seja repleta de momentos felizes e que a gente possa fazer nossa foto tradicional sempre juntinhas até ficarmos velhinhas.

Ana Hickmann, por sua vez, amiga de longa data de Ticiane, escreveu:

Feliz aniversário amiga!!!! Te amo muito!!! Você é a alegria em pessoa. Que Deus sempre te proteja, que seus sonhos se realizem e seus desejos se tornem realidade. Parabéns.