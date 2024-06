Beto Guedes e Dafé se apresentam no Sesc Santo André

O Sesc Santo André recebe neste mês Beto Guedes, um dos mais renomados cantores e compositores brasileiros, com o show “De Volta ao Clube”, nos dias 21 e 22, e a banda Black Mantra convida Carlos Dafé, o “príncipe da Soul Music”, para um encontro dos 50 anos de carreira do artista em 29 de junho. Os ingressos para as apresentações custam R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira). A unidade fica na Rua Tamarutaca, número 302.

Beto presta homenagem ao Clube da Esquina, incluindo no repertório sucessos como “Sal da Terra”, “Lumiar” e clássicas canções como “Um Girassol da Cor de seu Cabelo” e “Canção da América”, celebrando a história da música mineira e os grandes parceiros ao longo dos anos, descrito por ele como um dos momentos mais importantes da carreira. O show começa às 20h na sexta-feira (21) e às 19h no sábado, com uma hora e meia de duração.

Os convites desse evento já estão a venda e podem ser adquiridos nas bilheterias das unidades ou através do aplicativo Credencial Sesc SP.

No último fim de semana do mês, o teatro do Sesc Santo André terá Black Mantra com Carlos Dafé no sábado (29), a partir das 19h. A apresentação inicia com músicas autorais da banda, preparando o público para a entrada de Dafé, que trará clássicos como “De Alegria Raiou o Dia” e “Pra Que Vou Recordar do que Chorei”. Este show será uma celebração significativa da soul music e da trajetória de um dos grandes nomes do gênero. A venda começa dia 18, às 17h.

A união de novas gerações com veteranos da vanguarda, como Black Mantra com Carlos Dafé, ressalta a continuidade e evolução da rica tradição musical do País. Esses encontros entre diferentes gerações e estilos evidenciam um diálogo musical que enriquece a cultura brasileira e cria uma ponte entre o passado, o presente e o futuro da música.