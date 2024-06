Após ganhar homenagem de Jennifer Lopez, Ben Affleck passa Dia dos Pais com os filhos e Jennifer Garner

Ben Affleck curtiu o Dia dos Pais nos Estados Unidos ao lado dos filhos, Violet, Seraphina e Samuel, frutos do antigo casamento com Jennifer Garner. O ator foi fotografado enquanto entrava de carro na casa da ex-esposa no último domingo, dia 16.

Enquanto isso, nas redes sociais, Ben recebeu uma homenagem de Jennifer Lopez, que chegou a se referir a ele como herói ao lhe desejar um feliz Dia dos Pais. Vale lembrar que os dois estão enfrentando grandes rumores de crise no casamento.

Garner e Affleck foram casados de 2005 a 2018. Já o ator oficializou a união com Lopez em 2022.