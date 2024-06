Sheila Mello vai a hospital e é disgnosticada com pneumonia

Que susto! Sheila Mello contou aos fãs que foi diagnosticada com pneumonia. A dançarina ainda contou sobre sua resistência ao ir ao médico, mas revelou que foi a coisa certa a se fazer.

Por meio de seus Stories, no Instagram, a ex-dançarina do grupo É O Tchan! contou que deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein na madrugada deste domingo, 16. Ela apresentava um quadro forte de tosse e febre.

- Estava com uma tosse persistindo já há duas semanas. Estava tranquilo porque não estava com febre, mas essa noite fiquei com muita falta de ar, não consegui dormir e fui para o hospital. Acredita que deu pneumonia?

Ela então aproveitou para fazer um alerta aos fãs, para caso estiverem sentindo febre e estejam tossindo, para não esperarem ficar melhores e já irem procurar um médico direto:

- O médico falou que está uma epidemia. Se você está com uma tosse seca e está persistindo, corra.