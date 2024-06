Barões da Pisadinha animam hoje Festa Junina de Mauá

A 37ª Festa Junina de Mauá, que começou na última semana, promete uma série de atrações diversificadas, comidas típicas e o compromisso de proporcionar lazer e diversão, além de contribuir para a ajuda ao próximo. Uma das grandes atrações da festa é o grupo Os Barões da Pisadinha, que estourou em festas e paredões por todo o Brasil – a dupla se apresenta hoje, por volta das 21h, no estacionamento de funcionários da Prefeitura. Ao Diário, os artistas revelaram a expectativa para a apresentação no evento.

Originário de Heliópolis, na Bahia, o grupo formado em dezembro de 2015 pelos músicos Rodrigo Araújo Neves e Felipe Santana Mota conquistou o país com seu estilo único de forró e piseiro. Para os Barões da Pisadinha, participar das festividades juninas é “uma honra e uma responsabilidade”. Rodrigo Araújo Neves destacou que “a galera pode esperar muito piseiro, muita alegria e um repertório bem bacana que preparamos para esse show”.

Felipe Santana Mota complementou: “podem esperar os melhores solinhos de piseiro do teclado para o coração”.

Sobre o repertório, Rodrigo explicou que estão preparando as músicas com muito carinho, “incluindo as antigas que todos amam e as novas do DVD O Maior Piseiro do Mundo”. Entre as músicas estão Recairei, Já que Me Ensinou a Beber, Colinho do Vaqueiro e Ainda Tem Amor, esta última em parceria com Manu Bahtidão.

Felipe comentou que a agenda do grupo está cheia, com apresentações espalhadas por todo o País, mas estar em Mauá é muito importante para eles. “Nossa agenda está bem cheia, estamos correndo pelos quatro cantos do Brasil, levando nosso forró e piseiro. Estar aqui é muito importante para nós”.

Com uma carreira consolidada e agenda cheia, o grupo se apoia nos fãs para se manter focado. “A nossa motivação são os nossos fãs, que sempre acompanham nosso trabalho com carinho, sempre incentivando. Essa energia dos shows, a galera cantando as músicas, isso deixa a gente com bastante motivação para não parar”, enfatiza Rodrigo.

A entrada na festa será um quilo de alimento não perecível, com cada uma das nove noites do evento pedindo um item diferente. Além das apresentações musicais, haverá um parque de diversões e barracas oferecendo produtos juninos e bebidas.

Segundo a organização, o que for arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade municipal, que destinará às famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. O palco ainda vai abrigar shows de artistas de renome no cenário musical nacional e nomes locais, na próxima semana se apresentam Titãs, Mumuzinho e Edson & Hudson.