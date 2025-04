Homem quebra vidros de carros, tenta fugir e é preso em São Bernardo

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (8) na Rua Engenheiro Isaac Garcêz, em São Bernardo, por envolvimento em furto na região da Avenida Lions. As informações são da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo).

De acordo com o orgão, uma equipe foi acionada após denúncia de que cerca de três homens estariam quebrando vidros de veículos para furtar celulares. Durante as buscas, os policiais encontraram um dos suspeitos, que tentou fugir pulando o muro de uma casa, mas foi detido. Com ele, foi apreendido um riscador de azulejos, supostamente utilizado na ação.

O homem foi levado ao 2º Distrito Policial da cidade, onde foi indiciado e permaneceu preso à disposição da Justiça.

