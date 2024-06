Red Bull Bragantino supera expulsão no começo e ganha do Juventude com dois gols de Helinho

Com direito ao gol mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro e jogando com um jogador a menos desde os dez minutos do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino venceu o Juventude neste sábado por 2 a 1, em partida realizada em Bragança Paulista válida pela nona rodada.

Helinho fez os dois gols do time paulista. O primeiro foi anotado a 1 minuto e 41 segundos do primeiro tempo, sendo o gol mais rápido desta edição da competição. Além disso, foi um golaço. O atacante driblou o marcador com bola entre as pernas e bateu de cobertura, vencendo o goleiro Gabriel. O segundo gol aconteceu aos 37 minutos da etapa final, depois de o time da casa ter sofrido o empate com Mandaca.

O Bragantino saiu na frente, mas teve Jadsom expulso aos dez minutos do primeiro tempo e segurou a pressão adversária para voltar a vencer e se reabilitar na competição, porque vinha de derrota em casa para o Atlético-MG, por 2 a 1. O time paulista, com 15 pontos, está na quinta colocação. O Juventude, que não perdia há quatro partidas, tem dez pontos na 12ª posição.

O primeiro tempo foi movimentado desde o apito inicial do árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade até o fim. No primeiro minuto, Helinho marcou um golaço para o time da casa. O atacante fez bela jogada individual e encobriu o goleiro Gabriel Vasconcellos.

Com gol logo no começo, o time paulista pensou que a partida seria tranquila. Porém, aos 10, Jadsom cometeu falta ao segurar Marcelinho pela camisa e foi expulso após consulta ao VAR. O árbitro considerou que o defensor era último homem e o atacante do Juventude estava em direção ao gol quando sofreu a falta.

Com a expulsão, o Juventude se lançou ao ataque e aproveitou os espaços deixados pelo time paulista, que tinha a desvantagem numérica em campo. Assim, chegou ao empate aos 24 minutos. Marcelinho recebeu pela esquerda, bateu cruzado e Mandaca apareceu sozinho para tocar para o gol, sem chance para Cleiton.

O Juventude se aproveitava da superioridade numérica, conseguia controlar o jogo e só não foi em vantagem para o intervalo porque parou no goleiro Cleiton em duas oportunidades.

O time visitante voltou para o segundo tempo com a postura que se esperava dele diante da vantagem numérica: pressionando. O Red Bull Bragantino, porém, se defendia bem e tentava encaixar um contra-ataque para buscar o gol da vitória.

O Bragantino ainda correu o risco de perder mais um jogador expulso no segundo tempo. Vitinho, que tinha entrado, cometeu falta em João Lucas. O árbitro consultou o VAR mais uma vez, porém, apenas marcou lateral e nem falta deu.

O panorama da partida não mudou. O Juventude buscava o gol da vitória. Na melhor chance no segundo tempo, João Lucas cruzou para Erick, sozinho na área, mas ele bateu por cima do gol.

O castigo veio um minuto depois. Vitinho fez boa jogada pela esquerda e bateu para defesa atrapalhada de Gabriel. A bola sobrou para Helinho no rebote, que mandou para o fundo do gol. Com a vantagem, o time paulista se segurou até o fim e conquistou a vitória em casa. No final, por reclamação, o técnico Pedro Caixinha acabou expulso.

O Red Bull Bragantino encara, pela décima rodada do Brasileirão, o Palmeiras na quinta-feira (20), às 21h30. O Juventude entra em campo um dia antes, na quarta, quando recebe o Vasco em Caxias do Sul (RS), às 20h.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 JUVENTUDE-RS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Matheus Fernandes (Eric Ramires), Gustavo Neves (Douglas Mendes) e Lucas Evangelista; Helinho (Raul), Henry Mosquera (Nacho Laquintana) e Thiago Borbas (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama (Rildo) e Mandaca (Gabriel Taliari); Lucas Barbosa (Daniel Peixoto), Marcelinho (Ruan) e Gilberto (Erick). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Helinho, a 1, e Mandaca, aos 24 minutos do primeiro tempo; Helinho, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Nacho Laquintana, Luan Cândido, Cleiton, Lucas Cunha e Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino); João Lucas, Marcelinho, Rodrigo Sam, Danilo Boza e Mandaca (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS - Jadsom e Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA - R$ 95.385,00.

PÚBLICO - 3.338 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).