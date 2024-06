Especialista em leitura labial revela conversa de Kate Middleton com os filhos

Eles são o momento! Voltando aos holofotes após meses, Kate Middleton virou um dos principais assuntos dos internautas. A Princesa de Gales esteve no desfile de aniversário do Rei Charles III, acompanhada de seus três filhos: George, Charlotte e Louis. O trio sempre chama a atenção em eventos reais e as conversas deles com a mãe foram descobertas por uma especialista.

O site Mailonline falou com Juliet Sullivan, especialista em leitura labial, e revelou trechos das falas de George e Louis. Além deles, ela também decifrou momentos de Charles.

Durante o passeio de carruagem da família, o mais velho comentou com Kate que o público que os esperava estava bem:

- Todos parecem tão felizes.

Em seguida, ela contou, que sempre atento em tudo, Louis se mostrou curioso com a cortina da carruagem em que estavam:

- Você sabe como eles fazem isso, mãe?

Para finalizar, as falas do monarca inglês sobre o que tinha achado do evento também foram reveladas:

- Olha isso! Maravilhoso! Tão colorido.

Comemorando o dia especial, que contou com o retorno de Kate aos afazeres oficiais, a equipe do Palácio de Bunckingham compartilhou bastidores do momento.