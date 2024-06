Voo solo liberal à vista em São Bernardo?

Vereador e presidente do PL em São Bernardo, Paulo Chuchu ganhou protagonismo em recente propaganda partidária dos liberais. Em um vídeo de 30 segundos, Chuchu ocupou 22, contra apenas oito do mandatário nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, relegado à condição de coadjuvante na peça. “O senhor não imagina o orgulho que sinto por ser filiado ao PL, o mesmo partido de (Jair) Bolsonaro”, diz o vereador, que teve tempo até mesmo de mencionar um projeto que pretende implementar na cidade contra furtos e roubos, o Tolerância Zero. Tamanha exposição realimenta boatos de que Chuchu poderia alçar voos maiores do que a pré-candidatura a vice-prefeito na chapa a ser encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) ao Executivo são-bernardense. Em evento com a presença de Bolsonaro no dia 31 de maio, é bom lembrar, Chuchu deixou em aberto a possibilidade de disputar outro cargo em outubro que não o de vice-prefeito e colocou nas mãos do ex-presidente a definição sobre seu futuro político. Será que vem um voo solo por aí?