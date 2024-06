Cachorrão e Azulão duelam na estreia pela Copa Paulista

Pouco mais de um mês após o fim do Campeonato Paulista da Série A3, EC São Bernardo e São Caetano voltam a atuar de forma oficial em clássico regional com sabor de revanche na estreia pela Copa Paulista, às 10h, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. O Cachorrão encara o rival do Grande ABC ainda mordido pela eliminação na semifinal de 2019, ano em que o Azulão conquistou o título pela primeira e última vez.

As equipes reformularam os elencos para a competição. O São Caetano apresentou 20 novos atletas, enquanto o EC São Bernardo tem cinco reforços, além de jogadores que estavam emprestados, mas voltaram ao clube para a disputa.

A partida deste sábado (15) também marca o primeiro compromiso oficial de Marcos Basílio, treinador do São Bernardo, que anteriormente comandava o elenco sub-20 do clube. O São Caetano também contará com a estreia de Edson Vieira no banco de reservas do clube, experiente técnico com passagens por União São João e Rio Claro.

Durante o intervalo sem competições, as equipes realizaram jogos-treinos com o objetivo de preparar o elenco para o torneio que dá ao campeão e ao vice uma vaga para a Série D do Brasileiro ou para a Copa do Brasil de 2025. No último mês, o São Caetano foi até a Capital para enfrentar o elenco reserva do Palmeiras, enquanto o Cachorrão seguiu ao Interior de São Paulo para encarar o Red Bull Bragantino.

Rebaixado para a Série A-4 do Estadual neste ano, o Azulão busca retomar ao cenário nacional, que não figura desde 2020. Já o EC São Bernardo está atrás de sua primeira conquista da Copa Paulista.