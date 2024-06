Zac Efron fala pela primeira vez sobre gravidez de ex-namorada, Vanessa Hudgens

Nos anos 2000, Zac Efron e Vanessa Hudgens formavam um dos casais mais comentados de Hollywood. Afinal, os pombinhos atuaram juntos em High School Musical, do Disney Channel, e o romance saiu das telas para o mundo real. Contudo, agora, as coisas estão diferentes: o casal se separou e Hudgens surgiu gravidíssima do primeiro filho, fruto do casamento com Cole Tucker.

Desde que a notícia da gestação veio à tona, os fãs de High School Musical se perguntavam se Efron iria falar alguma coisa. Após meses, em entrevista ao Access Hollywood, ele se pronunciou pela primeira vez não só sobre a maternidade de Vanessa, como também de Ashley Tisdale, outra colega de elenco, que também está esperando um bebê.

- Elas serão as melhores mães de todos os tempos. Essas garotas... Vocês estão brincando comigo?. Vamos nos divertir muito quando tivermos reuniões familiares.