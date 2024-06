Banda Deep Purple anuncia show único em São Paulo

Para alegria de quem curte música, 2024 está recheado de shows já confirmados no Brasil! Deep Purple, que é uma das cinco bandas de rock mais influentes de toda a história, anunciou que realizará um show em São Paulo no dia 13 de setembro.

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey e Simon McBride comemoram o 50º aniversário do álbum Machine Gead e se preparam para lançar o =1 (equals one).

Os artistas subirão no palco no Espaço Unimed e a venda dos ingressos para ver a banda será aberta no dia 17 de junho.