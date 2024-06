Eduardo Leite faz reunião de Saúde visando plano de governo

Pré-candidato a prefeito de Santo André, o vereador Eduardo Leite (PSB) realizou nesta quinta-feira à noite sua primeira reunião com o grupo de trabalho da Saúde para elaborar seu plano de governo. Estavam presentes servidores da área, representantes do Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais) e usuários da rede pública.

“Essa foi nossa primeira reunião, com muitos desabafos, algumas propostas e ideias. A tendência agora é fechar um diagnóstico sobre a situação de cada área da Saúde na cidade. Em seguida, vamos seguir com as propostas para que a gente tenha um programa de governo que aponte para uma saúde pública melhor, mais humanizada e mais eficiente no município”, declarou Leite ao Diário.

DESAFIOS

Também estava presente na reunião o ex-secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Edgard Brandão, que também atuou como diretor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos na Prefeitura de Santo André. Com experiência em administração pública, ele falou sobre os principais desafios de gestão em Saúde no âmbito municipal, como manter a eficiência dos equipamentos.

“Você consegue recursos do governo federal para construir quantas unidades de saúde quiser. Construir não é o problema. É bonito, você inaugura com aquela festa toda e depois vai embora. O principal problema é gerir e manter os equipamentos, porque, com a unidade já construída, os governos estadual e federal deixam de enviar recursos. Aí você tem de tirar tudo do tesouro municipal e tem de priorizar isso, porque as pessoas atendidas nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) merecem serviço de excelência”, disse Brandão.