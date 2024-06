Maconha na rede pública de Saúde

Um dos vereadores mais profícuos da Câmara de Diadema, Josa Queiroz (PT) tem como principal característica de sua trajetória política a defesa de minorias, como os ciganos, e de bandeiras que poucos têm ousadia de empunhar, como a das religiões de matriz africana. “Ficar do lado da maioria é fácil. Agora, assumir a defesa dos invisíveis é complicado”, costuma dizer o petista, que reconhece a coragem de se assumir umbandista em tempos de grande intolerância religiosa no País. Agora, Josa assumiu uma pauta igualmente polêmica: a do uso medicinal da Cannabis sativa, a popular maconha. Recentemente, o petista teve aprovado na Câmara um projeto de sua autoria e de José Aparecido da Silva, o Neno (PT), que cria programa de distribuição gratuita de medicamentos à base da planta na rede pública de saúde da cidade e prepara a realização de audiência para discutir a regulamentação da lei. “O debate sobre o uso medicinal da Cannabis nunca esteve tão em alta, pois a planta possui vários princípios ativos de ação terapêutica reconhecidas pela ONU (Organização das Nações Unidas)”, argumentou.

BASTIDORES

Lançamento

O prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB, Paulo Serra, participou nesta quinta do lançamento da pré-candidatura do apresentador José Luiz Datena (PSDB, foto) à Prefeitura de São Paulo. O ato teve a presença de quadros ilustres do tucanato, como Marconi Perillo, atual mandatário nacional da sigla. “Dessa vez eu vou até o fim”, garantiu o apresentador, que precisará deixar seu programa na Band a partir de 30 de junho, conforme previsto pela Lei das Eleições.

Reforço

Mais um ministro do governo do presidente Lula virá a São Bernardo neste fim de semana para manifestar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) ao Executivo. Trata-se de Wellington Dias, chefe da Pasta de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com quem o postulante petista pretende debater propostas para seu plano de governo sábado, às 10h, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. No fim de semana anterior, quem desembarcou na cidade foi o titular das Cidades, Jader Barbalho Filho.

Parlamento ou palanque?

A proximidade das eleições municipais tem deixado exaltados os ânimos na Câmara de Diadema. Durante a sessão desta quinta, o vereador oposicionista Reinaldo Meira (Solidariedade) usou a tribuna para ressaltar o evento de lançamento da pré-candidatura a prefeito de Taka Yamauchi (MDB), ocorrido na segunda-feira. “Foi um evento maravilhoso, com mais de 5 mil pessoas. Taka é o que o povo está pedindo”, disse. O discurso não ecoou bem entre os colegas do Legislativo. Logo em seguida, o vereador Pastor João Gomes (Republicanos) foi à tribuna e criticou as falas de Meira. “Aqui é uma Casa de Leis, é um lugar para parlar, expor ideias, mas o que estamos vendo aqui é o desespero de turistas que não têm identificação com a cidade e, depois da eleição, somem.”

Tour

José Dirceu (PT), ex-ministro de Lula, estendeu para Diadema a visita que fará nesta sexta ao Grande ABC. Três semanas após ter sua pena extinta pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o petista vai visitar, à tarde, o andamento das obras do Quarteirão da Educação, onde será acompanhado pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT) e pelo líder do governo na Câmara, Josa Queiroz (PT). À noite, Dirceu estará em Santo André para agenda com a pré-candidata petista ao Paço andreense, Bete Siraque, no Sindicato dos Metalúrgicos da cidade.